إليكم حقيقة اختفاء السنوسي وعلي الحاج…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر موثوقة لـ (الانتباهة أون لاين) عن وجود الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج ومساعد الرئيس السابق إبراهيم السنوسي بمنزلهما. وانتشرت شائعة طوال مساء أمس حول اختفائهما وترحيلهما إلى جهة غير معلومة. وقال مصدر مطلع لـ (الانتباهة أون لاين): (أن الحاج والسنوسي لا زالا بمنزلهما دون أن يطالهما الاعتقال حتى ساعة متأخرة من مساء الاربعاء وأنهما يمارسا حياتهما بصورة طبيعية وأنه قام بزيارتهما وهما بمعنويات عالية).

وكان منسق اللجنة القانونية بتنسيقية قوى الحرية والتغيير محمد حسن عربى أكد أنه تم إصدار أوامر قبض فى مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء ومن المدنيين وأنه صدرت أوامر قبض بحق كل من علي الحاج محمد وإبراهيم السنوسى ولم يتم القبض عليهما حتى الآن. وأصدرت النيابة الجنائية أمراً بحظر سفر كل المتهمين فى البلاغ.

وقال عربي إن النيابة الجنائية واصلت إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م ، تحت إشراف وكيل النيابة أحمد النور الحلا، حيث تمت مخاطبة سلطات السجون لتسليم المتهمين عمر حسن أحمد البشير، علي عثمان محمد طه، نافع علي نافع وعوض أحمد الجاز.