المانيا تبدي اهتمامها بالاستثمار في السودان

التاريخ: 14-نوفمبر-2019 فى : اقتصاد 5 مشاهدة بحث المهندس عادل على إبراهيم وزير الطاقة والتعدين لدى لقائه السفير الألماني بالخرطوم أولريش فيلهلم كلوكنر القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية ورئيس شركة (GTC) فرص الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية في السودان . Advertisements وقال المهندس عادل بحسب سونا – إن قطاع الكهرباء يعتبر من القطاعات الحيوية وله أهمية في النهضة الإقتصادية بزيادة الإنتاج والتوسع الصناعي، مشيراً أنه يتمتع بفرص واعدة للإستثمار، مثمناً وجود شركة سمينز الالمانية (Siemens) التي تعمل في قطاع الكهرباء بالسودان، داعياً الشركات الألمانية الأخرى إلى الولوج في قطاع الطاقة والتعدين في السودان. وتطرق السفير الألماني بالخرطوم إلى دور ألمانيا في تشجيع شركاتها في الإستثمار في السودان، لاسيما قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، مشيراً إلى مشروعات شركة سيمنز (Siemens) في بناء محطات توليد حراري بكل من منطقة الجيلي (محطة قري 3) وبورتسودان والتي من شأنهما تعظيم إنتاج التوليد الحراي بالبلاد، متوقعاً إدخال تقنيات حديثة وتدريب وتأهيل الكوادر السودانية في هذا الجانب خلال المشروعات المشتركة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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