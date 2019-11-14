جولة ميدانية للجنة الوزارية لعدد من مواقف المواصلات بالعاصمة

التاريخ: 14-نوفمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة قامت اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة اليوم الخميس بزيارة لمواقف المواصلات بمحليتي ام درمان والخرطوم بحري وذلك في إطار جهود اللجنة المستمرة لايجاد حلول عاجلة وجذرية لأزمة مواصلات ولاية الخرطوم. وتعرفت اللجنة خلال جولاتها الميدانية على هموم المواطنين ومشاكلهم ورؤيتهم لأسباب أزمة المواصلات بولاية الخرطوم والتي تلخصت في الغياب الواضح للمركبات العامة خاصة أثناء ساعات الذروة إضافة إلى سوء تنظيم المواقف العامة وصعوبة دخول وخروج المركبات العامة. Advertisements من جهة أخرى عقدت اللجنة بحسب سونا – إجتماعات مشتركة بمباني محليتي ام درمان والخرطوم بحري مع المسئولين بالمحليتين ناقشت تنظيم مواقف المواصلات. ووجهت اللجنة الوزارية بضرورة تكثيف جهود المحليات في تنظيم المواقف بولاية الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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