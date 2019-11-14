السودان يدشن جناحه بمعرض “الإكسبو”

دشن السودان جناحه بمعرض “إكسبو” بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس، بحضور سفير السودان بالإمارات، محمد الأمين الكارب، والمدير التنفيذي لـ”إكسبو” نجيب محمد العلي، الذي أكد أن “إكسبو” فرصة للسودان لتعريف العالم بثقافاته.

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وأضاف أن يوم تدشين جناح السودان يوم مهم، يتيح للسودان المشاركة في معرض “إكسبو” بأقسامه المتعددة.

من جانبه امتدح سفير السودان بالإمارات، محمد الأمين الكارب، بحسب الشروق -مجهودات دولة الإمارات وتذليل كافة العقبات للمشاركة في المعرض، وأضاف الكارب أن السودان سيقدم أفضل ما لديه من إمكانيات وابتكارات، ووصف الكارب معرض “الإكسبو” بالمفخرة للإمارات والعالم العربي والمنطقة أجمع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)