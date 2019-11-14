الفكي يدعو لتعديل القوانين المصادِرة للحريات

التاريخ: 14-نوفمبر-2019
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دعا عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، لتعديل اللوائح والقوانين التي تصادر الحريات، وقال، إن ثورة ديسمبر تفجرت لإنصاف الفقراء والطلاب، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشهد عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، الخميس، توقيع ميثاق الشرف لنبذ العنف الطلابي بجامعة النيلين.
وأكد مدير جامعة النيلين، محمد الأمين، إن إدارته ستقف على مسافة واحدة من كافة التنظيمات السياسية، وشدد على أهمية الاستقرار الأكاديمي والأنشطة المصاحبة في الجامعات، متعهداً برعاية المنبر الطلابي والعودة به لسابق عهده انطلاقاً من مبادئ الديمقراطية الرشيدة.
وقال عميد شؤون الطلاب بالجامعة، مجدي عز الدين، بحسب الشروق – إن فكرة الميثاق جاءت للحد من ظاهرة العنف الطلابي بالجامعات السودانية.
ولفت إلى أن التوقيع بمثابة الخطوة الأولى في هذا الملف، ومحاولة لتجذير قيم الديمقراطية، وقبول الآخر، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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