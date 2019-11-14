مصرع وإصابة “24” شخصاً في حادثي مرور منفصلين بطريق بارا والنيل الأبيض

لقي (10) أشخاص مصرعهم وأصيب (14) آخرين في حادثي مرور منفصلين اليوم الخميس أحدهما بطريق الصادرات والآخر بطريق النيل الأبيض.

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وبحسب شرطة المرور أن الحادث الأول انقلبت فيه حافلة شريحة في طريقها من أم درمان للأبيض بسبب انفجار إطارها الخلفي ما تسبب في انقلابها خارج الطريق، ووفاة (5) أشخاص في الحال وأصيب (9) آخرين على بعد 4 كيلو غرب مشروع نادك بطريق بارا، وفور وقوع الحادث تم إسعاف المصابين إلى مستشفى أم درمان وجارى تكمله الإجراءات القانونية لتسليم الجثامين لذويها.

ووقع الحادث الثاني بحسب (اليوم التالي) بطريق المرور السريع بالنيل الأبيض بقطاع القطينة بمنطقة كمبو محمد 15 كيلو شمال القطينة بين عربة بوكس وقلاب نتج عن الحادث وفاة (5) مواطنين وإصابة (5) آخرين بالاذى الجسيم، ووقع الحادث بسبب التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)