بالفيديو:الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي يقدم لاميرة الجنوبية فرصة العمر بالولايات المتحدة

خصصت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي أميرة علي الجنوبية بالولايات المتحدة الامريكية فيديو مباشر للترويج لحفل الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي حيث اوضحت بانها تلقت دعوة منه لحضور حفله بولاية ماتشجنحيث قالت:(دا حفلة كابلي عزمني وانا حامشي الحفلة) وذلك يوم السادس والعشرين من نوفمبر الجاري مشيرة الى انها فرصة العمر لمقابلته.

وخلال الفيديو المباشر تناولت اميرة العديد من القضايا التي تخص الثورة السودانية وضرورة دعم حكومة قوى الحرية والتغيير اضافة الى حديثها عن مفهوم الحرية مشيرة الى انها لا تعني الفوضى ضاربة المثل بالحرية التي يتمتعون بها كمهاجرين حاصلين على الجنسية الامريكية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)