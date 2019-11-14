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الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ تضرب البلاد

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 14-نوفمبر-2019

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الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ تضرب البلاد

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالسودان من طقس سيئ سيضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، معلنةً عن نشاطٍ للرياح مثير للغبار ، محذّرةً الجميع ومطالبة بمراعاة تنظيم الأنشطة الخارجية.

 

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وقالت الهيئة في موقعها بحسب وحدة الإنذار المبكّر اليوم”الخميس” إنّ الأجزاء الشمالية،الغربية والوسطى من البلاد، ستشهد تدني في مستوى الرؤية الأفقية بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار.

 

وطالبت مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة أخذ التدابير اللازمة.

وكانت الهيئة قد توقّعت انخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد خلال الساعات القادمة، وهطول أمطارٍ على ساحل البحر الأحمر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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