إتهام رجلاً بتزييف دولارات

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حررت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي معاوية محمد عبدالله أمس، ورقة اتهام تحت نص المادة (21/117) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك في التزييف، في مواجهة رجل لتداول عُملة مزيفة وفئة (4/900) دولار أمريكي برفقة متهم هارب، ورد ممثل دفاع المتهم بحسب آخر لحظة – حول ما نسب إليه من اتهام بأنه غير مذنب، وذلك لعدم معرفته بالعُملة المزيفة وعليه حجزت المحكمة الملف للقرار.

وذلك على خلفية أن شرطة الأمن الاقتصادي تمكنت من القبض على المتهم وآخر يقومون بالترويج للعُملة الأجنبية المزيفة وذلك بوسط الخرطوم كما تم القبض على المتهم وضبط بحوزته المعروضات عددها (4/900) دولار أمريكي ومن خلال الفحص المعملي تبين بأنها مزيفة وعند استجواب المتهم ذكر بأن لديه عمولة في البيع مبلغ (1500) جنيه، وأن المتهم الهارب اتفق معه على ذلك، وبعد اكتمال كافة التحريات وجهت النيابة تهمة للمتهم، وفصلت الاتهام في مواجهة المتهم الهارب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)