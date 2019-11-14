انطلاق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة بين السودان وإثيوبيا

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شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا انطلاق أعمال الاجتماع رقم (19) للجنة العسكرية المشتركة بين السودان وإثيوبيا، حيث افتتحت بالاجتماع التنسيقي على مستوى الخبراء، وتختتم اليوم بالاجتماعات على مستوى رؤساء الأركان ووزراء الدفاع بالبلدين.

وتجيء هذه الاجتماعات بحسب سونا – في إطار تعزيز التعاون العسكري بين الدولتين وتوحيد الجهود في تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب والمعلومات وتطوير تجربة القوات المشتركة بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)