التاريخ: 14-نوفمبر-2019
13 مشاهدة
شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا انطلاق أعمال الاجتماع رقم (19) للجنة العسكرية المشتركة بين السودان وإثيوبيا، حيث افتتحت بالاجتماع التنسيقي على مستوى الخبراء، وتختتم اليوم بالاجتماعات على مستوى رؤساء الأركان ووزراء الدفاع بالبلدين.
وتجيء هذه الاجتماعات بحسب سونا – في إطار تعزيز التعاون العسكري بين الدولتين وتوحيد الجهود في تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب والمعلومات وتطوير تجربة القوات المشتركة بين البلدين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة بين السودان وإثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.