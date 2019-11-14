تفاصيل لقاء حمدوك برئيس لجنة التحقيق المستقلة

التاريخ: 14-نوفمبر-2019
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جدد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك حرص الحكومة على توفير كافة المطلوبات اللوجستية والفنية المتعلقة بعمل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام حتى تكمل مهمتها في الوقت المحدد.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه مولانا نبيل أديب رئيس اللجنة والذي أوضح في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه وباستكمال المطلوبات اللوجستية خلال اليومين القادمين ستدخل اللجنة مرحلة جديدة من أعمالها من خلال الاتصالات المختلفة ومقابلة الشهود .
وجدد رئيس لجنة التحقيق المستقلة بحسب سونا – حرص اللجنة على العمل بمبدأ القانون وإدارة التحقيق بكل نزاهة وحياد واستقلالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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