32,8 مليون دولار منحة البنك الأفريقي للتنمية

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع البنك الافريقي للتنمية على إتفاقية منحة بمبلغ قدره 32,8 مليون دولار لتمويل مشروع مياه ولايتي شمال وجنوب كردفان .

والمنحة المذكورة منها 31,4 مليون دولار من نافذة بنك التنمية الأفريقي ومبلغ 1,4 مليون دولار من نافذة مبادرة إمدادات مياه الريف .

ووقع نيابة عن حكومة السودان د.إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فيما وقع عن البنك الأفريقي للتنمية روبيل دروجي الممثل المقيم للبنك بالخرطوم وتم توقيع مراسم الإتفاقية بحضور مكي ميرغني عثمان وكيل التخطيط بالوزارة وأزهري إدريس مدير التمويل الخارجي بالوزارة وممثلين من وزارة الموارد المائية .

ويهدف المشروع إلى تعزيز سبل الوصول للمياه وتحسين الاوضاع المعيشية للأسر ومقاومة تقلبات المناخ ليغطي حوجة المجتمعات في 5 وحدات إدارية لتلك المشروعات.

وأشاد د.البدوي بحسب سونا – بدور البنك الأفريقي للتنمية في تمويل المشروعات بالبلاد واستمراره في تقديم الدعم منذ زمن طويل في وقت احجمت فيه مؤسسات التمويل عن تقديم الدعم للسودان واهتمامه بالتنمية الريفية ، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات وتسريعها لأنفاذ هذه المشاريع المهمة لسكان الريف وخلق الفرص للشباب والشابات في مشروعات التنمية.

وقال وزير المالية إن هذه الإتفاقية تمثل دعما للخدمات الأساسية المتمثلة في مياه الشرب والصرف الصحي في الولايتين.

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ومن جانبه أكد روبيل دروجي الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية بالخرطوم رغبة البنك في مساعدة السودان على المدى القصير والطويل واهتمامه خاصةً بالتنمية الريفية وتخفيف الفقر ، مشيراً إلى مواصلة جهوده لمساعدة السودان في الفترة القادمة وقال إن البنك الأفريقي ظل مستمرا فى تقديم دعمه للسودان في أحلك الظروف في وقت خرجت منه كل المؤسسات .

والى ذلك أشار مكي ميرغني عثمان وكيل التخطيط الاقتصادي لجهود البنك الأفريقي في دعم مشروعات التنمية في السودان عبر عدد من المنح منها هذه المنحة لمشروعات مياه ولايتي شمال وجنوب كردفان .

وقال إن هذه الإتفاقية تصب في أهداف التنمية المستدامة وأولويات الفترة الانتقالية ، خاصة في تقديم خدمات المياه والصحة وتعزيز البناء المؤسسي لإدارة خدمات المياه ، مبيناً أنه بهذا المشروع ترتفع مساهمات وتدفقات الموارد من البنك الأفريقي إلى 325 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات الهامة ، مشيراً أن هذا المشروع يعتبر إضافة حقيقية لجهود الحكومة لتوفير المياه لتحقيق الاستقرار للمناطق المستهدفة .

وكشف وكيل التخطيط عن زيارة المدير التنفيذي بالبنك الأفريقي لمجموعة السودان ، غانا ،غامبيا ، ليبيريا وسيراليون .

وسيلتقي المدير التنفيذي بوزير المالية ويطلعه على الاوضاع الاقتصادية بالبلاد وتدخلات البنك الأفريقي للتنمية في السودان .

يذكر أن البنك الأفريقي مول مشروعين للمياه بالسودان منها مشروع تنمية القدرات المؤسسية لقطاع مياه الشرب في السودان ومشروع البناء المؤسسي وتحسين خدمات المياه والاصحاح بمدينة بورتسودان بمنحة قدرها 44,8 مليون دولار والمشروعان تحت التنفيذ .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)