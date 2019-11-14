والي الجزيرة يدعو لمراقبة السلع المدعومة

دعا والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة وكافة منظمات المجتمع المدني للإسهام في متابعة ومراقبة السلع المدعومة حرصاً على حق المواطن.

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وأوضح صبير بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) أن توزيع الدقيق بالولاية يبدأ من الشركات للمخازن ثم إلى الأفران وأخيراً للمواطن، معلناً تولي اللجنة الاقتصادية وإدارة التجارة توزيع الدقيق بالولاية والإشراف المباشر عليه.

وقال إن الرقابة الرسمية والمجتمعية ستسهم في حل مشكلة الخبز وتلاشي ظاهرة الصفوف وجدد إلتزام المركز بإنتظام إنسياب حصة الولاية من الدقيق لحل مشكلة الخبز بالتزامن مع الإجراءات الإحترازية من حكومة الولاية والمراقبة والمتابعة من مختلف مكونات المجتمع.

وعبر الوالي عن شكره وتقديره لوزارة الحكم الاتحادي ووزارة الصناعة والأمن الإقتصادي وشركات توزيع الدقيق في الوقوف مع قضية الولاية والعمل على معالجتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)