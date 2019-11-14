جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بـ(الجمعة)

تستضيف العاصمة الأثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من اجتماعات سد النهضة الأثيوبي المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث السودان ومصر وأثيوبيا وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي يومي الجمعة والسبت.

وتأتي الاجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الأخير في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري، برعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولي.

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وتناقش الاجتماعات بحسب الشروق – على مدار اليومين قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقاً للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن.

وستبدأ الاجتماعات الجمعة وتستمر لمدة يومين لبحث مقترحات الدول الثلاث للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء الأول للسد والملء الدوري من كل عام، بجانب التشغيل أثناء الملء والتشغيل طويل الأمد، بالإضافة إلى مراعاة الظروف الهيدرولوجية التي قد تطرأ من سنوات جافة تؤثر على عمليات الملء والتشغيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)