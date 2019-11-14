تدوين (315) بلاغاً بنيابة الفساد والتحقيقات المالية

كشفت مصادر عن تدوين نحو (315) بلاغاً تتعلق بالقضايا الجنائية والفساد بنيابة الفساد والتحقيقات المالية، منها (45) بلاغاً مفتوح جنائياً تتعلق بفساد مسؤولين بالنظام السابق، و(270) تُجري التحريات فيها.

وأفادت مصادر أمس، بأن النيابة تلقت شكاوي عديدة تم حصرها وتدوين (270) بلاغاً في مواجهة جهات كثيرة تُجرى التحريات حولها، ومن ثم يتم تفصيلها في المراحل الأخرى التي تلي التحري حال تم إثبات تهم فيها.

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وفي سياق آخر علمت المصادر، أن النائب العام شكل لجان تحقيق تتعلق بأحداث وقعت في عهد النظام السابق، من بينها أحداث بورتسودان والعيلفون ومشروع الجزيرة، بجانب أحداث أخرى.

وطبقاً للمصادر أن رؤساء اللجان سيؤدون القسم أمام النائب العام اليوم لمباشرة أعمالهم الموكلة إليهم، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)