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مواطن شاب ينجو من بين انياب اصلة ضخمة حاصرته

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 14-نوفمبر-2019

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مواطن شاب ينجو من بين انياب اصلة ضخمة حاصرته

 

فاجأت اصلة ضخمة احد الشباب وهو في طريقه ليتسلق شجرة النخيل الخاصة به من اجل جني ثمار التمر وكادت ان تبتلعه الا انه اسرع في عملية التسلقنتجنباً فم الاصلة المفتوح على مصرعيه تمهيداً لالتهامه.

 

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وتعود التفاصيل وفقاً للدار الى منطقة نوري بالولاية الشمالية عندما شرع احد المواطنين في تسلق شجرة النخيل الخاصة ليفاجأ باصلة ضخمة كانت قد تمكنت من الاقتراب من اقدامه تمهيداً للانقضاض عليه وقد حاولت الاصلة مراراً منعه من عملية التسلق الا ان الشاب استطاع القيام بالالتفاف والصعود الى اعلى النخلة وهو في وضع حصار كامل لم ينقذه منه الا جهاز موبايله الذي استخدمه بالاتصال بصائد الاصلات المعروف فتح اسماعيل الذي هب لنجدته فور تلقيه الاتصال حيث بادر صائد الاصلات بالاطباق على عنق الاصلة بطريقة احترافية لشل حركتها بالكامل رغم المقاومة التي ابدتها لكنها لم تمنعها من الوقوع في فخ صائد الاصلات المعروف وبذلك تحولت الى موقع الضحية  فيما تمكن الشاب الناجي من براثن الاصلة الصعود الى اعلى شجرة نخيله التي كاد ان يكلفه حصارها غالياً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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