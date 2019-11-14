عصابة من الاقاليم ترتكب جرائم بالخرطوم

التاريخ: 14-نوفمبر-2019
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تابعت مصادر العمليات المكثفة التي تقوم بها دائرة التحقيقات الجنائية ببحري بالقبض على مرتكبي الجرائم بالعاصمة بعد حضورهم الى الخرطوم لتنفيذ عملياتهم عبر عربات مستأجرة.
وبحسب الدار تم تكوين اتيام ميدانية ومن ثم تم حصر نشاط هذه العمليات لتتمكن مباحث الميدان من توقيف عدد منهم وفتح بلاغات في مواجهتهم وذلك بفضل متابعة اللواء خالد الحاج مدير دائرة التحقيقات الجنائية والعميد علي احمد مدير ادارة العمليات بالتحقيقات وتقوم الادارة برصد البلاغات المفتوحة في مواجهتهم باقسام المحليات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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