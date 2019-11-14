عصابة من الاقاليم ترتكب جرائم بالخرطوم

التاريخ: 14-نوفمبر-2019 فى : حوادث 2 مشاهدة تابعت مصادر العمليات المكثفة التي تقوم بها دائرة التحقيقات الجنائية ببحري بالقبض على مرتكبي الجرائم بالعاصمة بعد حضورهم الى الخرطوم لتنفيذ عملياتهم عبر عربات مستأجرة. Advertisements وبحسب الدار تم تكوين اتيام ميدانية ومن ثم تم حصر نشاط هذه العمليات لتتمكن مباحث الميدان من توقيف عدد منهم وفتح بلاغات في مواجهتهم وذلك بفضل متابعة اللواء خالد الحاج مدير دائرة التحقيقات الجنائية والعميد علي احمد مدير ادارة العمليات بالتحقيقات وتقوم الادارة برصد البلاغات المفتوحة في مواجهتهم باقسام المحليات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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