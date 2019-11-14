بالصور.. رئيس الوزراء يهنئ هديل أنور بعد الفوز بتحدي القراءة العربي

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هنا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الطالبة السودانية هديل أنور بعد فوزها في مسابقة تحدى القراءة العربي للعام 2019 في نسخته الرابعة، بعد منافسة قوية من المتسابقين من مختلف الدول العربية .
وغرد رئيس مجلس الوزراء على صفحته الشخصية بتيوتر في منشور مطول ذكر فيه:
عندما تلتقي الأحلام مع الإلتزام الحقيقي والعزم الصادق ، يوضح نجاح هديل كيف تضع الأجيال اليافعة الأساس لمستقبل أكثر إشراقا ، نفتخر بابنتنا هديل وبانجازها وتفانيها الملهم ، تهانينا لها ولكل السودان لكونها الأولى من أصل 13 مليون طالبة وطالب مشارك بتحدي القراءة العربي.
وتمكنت هديل من إقناع لجنة التحكيم بعد تأهلها برفقة 4 أبطال آخرين إلى نهائيات النسخة الرابعة من تحدي القراءة
العربي بعد منافسات ماراثونية طويلة خاضوها عبر عدة مستويات مع أكثر من 13.5 مليون طالب وطالبة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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