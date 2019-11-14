سائقو الحافلات يحذرون من ازمة وقود بالعاصمة

حذر سائقو الحافلات من أزمة وقود في العاصمة الخرطوم ومدنها الثلاث (الخرطوم وبحري وأمدرمان) وأبدى عدد من السائقين تذمرهم من الوقوف في صفوف الوقود لساعات طوال.

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وقال السائق محمد الصافي لمصادر: انهم يمضون ساعات طوال من أجل تزويد مركباتهم بالوقود، وحذر من تفاقم الأزمة واصفاً إياها بالمتجددة مبيناً أنه أمضى أكثر من أربعة ساعات في المحطة من أجل تزويد مركبته، وطالب الصافي الجهات المختصة والمعنية بوضع حداً للأزمة قبل أن تتفاقم. ورصدت مصادر، تكدس عدد كبير من المركبات أمام محطات الوقود، بحسب صحيفة الجريدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)