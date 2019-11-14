التاريخ: 14-نوفمبر-2019
3 مشاهدة
حذر سائقو الحافلات من أزمة وقود في العاصمة الخرطوم ومدنها الثلاث (الخرطوم وبحري وأمدرمان) وأبدى عدد من السائقين تذمرهم من الوقوف في صفوف الوقود لساعات طوال.
وقال السائق محمد الصافي لمصادر: انهم يمضون ساعات طوال من أجل تزويد مركباتهم بالوقود، وحذر من تفاقم الأزمة واصفاً إياها بالمتجددة مبيناً أنه أمضى أكثر من أربعة ساعات في المحطة من أجل تزويد مركبته، وطالب الصافي الجهات المختصة والمعنية بوضع حداً للأزمة قبل أن تتفاقم. ورصدت مصادر، تكدس عدد كبير من المركبات أمام محطات الوقود، بحسب صحيفة الجريدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر سائقو الحافلات يحذرون من ازمة وقود بالعاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.