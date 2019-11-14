متهم يمزق جسد شاب ويرديه قتيلا في الحال

التاريخ: 14-نوفمبر-2019 فى : حوادث 8 مشاهدة نفذ احد المتهمين بدار السلام جريمة قتل حيث قام المتهم وبسبب خلافات مع الشاب محمد جبريل باستخراج سكينا كان يخفيها بين طيات ملابسه وسدد طعنة قاتلة في جسد الشاب محمد جبريل واراده قتيلا في الحال وفور ابلاغ شرطة دار السلام شمال تحرك افرادها ترافقهم شرطة مسرح الجريمة وقاموا بعمل كافة الاجراءات الفنية حيال جثمان الشاب القتيل من تصوير والرسم الكروكي واخذ العينات. Advertisements وبحسب الدار حرر له اورنيك 8 جنائي تم نقل جثمان الشاب القتيل لمشرحة ام درمان فيما تمكنت شعبة مباحث دار السلام شمال من القاء القبض على المتهم وبحوزته اداة الجريمة السكين وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 القتل العمد وبعد وصول جثمان الشاب القتيل لمشرحة ام درمان وبامر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير مشرحة ام درمان تم تشريح جثمان الشاب القتيل لتحديد اسباب الوفاة وفي موكب حزين تم تسليم الجثمان لذويه لمواراته الثرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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