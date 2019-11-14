“الشيوعي” يطالب بفرض السيطرة على ذهب جبل عامر

التاريخ: 14-نوفمبر-2019
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وجه الحزب الشيوعي السوداني، انتقادات غير مسبوقة لبرنامج قوى الحرية والتغيير “قحت” لإدارة الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية، مؤكداً بأن تنفيذه سيحول البلاد إلى “قحط” في وقت طالب فيه ، السلطات الانتقالية، بفرض سيطرتها على ذهب جبل عامر، باعتباره ثروة قومية خارج سيطرة الحكومة.
وتساءل القيادي بالحزب د. صدقي كبلو، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم بحسب صحيفة الجريدة أمس الأربعاء، من يملك جبل عامر؟
وكشف عن أن إنتاج الذهب بالجبل يصل إلى “طن” في اليوم، فيما تذهب هذه الإنتاجية مباشرة لأسواق دبي وفرنسا ، وطالب الحكومة بإيقاف تصدير المعادن نهائياً، لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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