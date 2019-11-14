محاكمة نظاميين بقتل سائق بوكس بشرق النيل

وسط حضور كبير من اولياء الدم عقدت محكمة الجنايات ببحري جلسة لمحاكمة نظاميين بقتل سائق البوكس علي محمد احمد علي باطلاق الرصاص عليه بمنطقة شرق النيل برعم انه يقوم بتهريب ممنوعات وبعد توقف البوكس لم يتم العثور على ممنوعات داخل البوكس.

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وبحسب الدار استلمت اسرة سائق البوكس الجثمان لتباشر الشرطة تحرياتها في البلاغ بتوقيف النظاميين ووضعهما في البلاغ المفتوح بوفاة سائق البوكس بطلق ناري وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ للمحكمة التي استمعت للمتحري في البلاغ الذي قدم يومية التحري ومستندات الاتهام لتتم مناقشته بواسطة ممثل الاتهام صديق كدودة وممثل الدفاع والمحكمة الى ان وصلت المحكمة لسماع شاهد قام بتحديد مكان طلقات الرصاص في بوكس المرحوم والمسافات بينهما في العربة وحددت المحكمة جلسة لاحقة للسير في اجراءات المحاكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)