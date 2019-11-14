الفنانة مونيكا تكشف حقيقة فستانها المثير للجدل

أجرت الدار حواراً مطولاً مع الفنانة مونيكا روبرت، وكشفت الكثير عن قصة الفستان المثير للجدل التي انتقلت مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث ذكرت بان هنالك اصحاب النفوس الضعيفة يحاولون تدمير واشانة سمعتي. Advertisements وذكرت قائلة بحسب الدار بانها قوية ومثل هذه الاشياء لا تهزها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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