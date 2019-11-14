إعفاء جميع المستشارين القانونيين غير المتفرغين

التاريخ: 14-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة ألغى وزير العدل نصر الدين عبد الباري، تكليف جميع المستشارين القانونيين غير المتفرغين في مختلف أجهزة الدولة. وطلب القرار، الذي اطلع عليه مصادر أمس، كافة مؤسسات وأجهزة الدولة التي تحتاج إلى مستشارين قانونيين غير متفرغين، مخاطبة وزارة العدل للاستجابة لطلبهم، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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