الاعدام شنقاً للمدان باغتصاب طفلة بنهر النيل

التاريخ: 14-نوفمبر-2019
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أصدرت محكمة الاسرة والطفل بعطبرة قراراً قضى بالاعدام شنقاً حتى الموت للمدان باغتصاب طفلة تبلغ من العمر ستة اعوام وذلك بحي الوحدة بعطبرة.
وتشير تفاصيل البلاغ بحسب الدار ان اسرة الطفلة تقدمت ببلاغ تفيد من خلاله تعرض ابنتهم لعملية اغتصاب وبالارشاد تم القبض على المتهم البالغ من العمر 25 عاماً كما تم عرض الطفلة للطبيب الذي اكد واقعة الاغتصاب ودون بلاغ تحت المادة 45 ب من قانون الاسرة والطفل كما احيل البلاغ للمحكمة التي عقدت جميع جلساتها في القضية واوقعت عقوبة الاعدم على المتهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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