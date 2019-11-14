الاعدام شنقاً للمدان باغتصاب طفلة بنهر النيل

التاريخ: 14-نوفمبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة أصدرت محكمة الاسرة والطفل بعطبرة قراراً قضى بالاعدام شنقاً حتى الموت للمدان باغتصاب طفلة تبلغ من العمر ستة اعوام وذلك بحي الوحدة بعطبرة. Advertisements وتشير تفاصيل البلاغ بحسب الدار ان اسرة الطفلة تقدمت ببلاغ تفيد من خلاله تعرض ابنتهم لعملية اغتصاب وبالارشاد تم القبض على المتهم البالغ من العمر 25 عاماً كما تم عرض الطفلة للطبيب الذي اكد واقعة الاغتصاب ودون بلاغ تحت المادة 45 ب من قانون الاسرة والطفل كما احيل البلاغ للمحكمة التي عقدت جميع جلساتها في القضية واوقعت عقوبة الاعدم على المتهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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