احالة بلاغ ضابط الشرطة المتهم بقتل الشاب عزمي بطلق ناري بشارع النيل

احالت نيابة الخرطوم بلاغ ضابط شرطة برتبة ملازم متهم بقتل الشاب عزمي فتحي بطلق ناري بشارع النيل بالخرطوم، وذلك بعد ان اكملت النيابة كافة تحرياتها في البلاغ وقد وضع ملف الدعوى امام مولانا اسامة وبالعودة الى التفاصيل الكاملة لهذه الحادثة عندما ابلغ الشاكي الشرطة بان المتهم قام باطلاق عيار ناري على المرحوم وتسبب ذلك في وفاته بالحال بشارع النيل على إثر خلاف.

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ووفقاً للدار، اتخذت شرطة دائرة الاختصاص ببري كافة الاجراءات القانونية اللازمة وقام فريق الادلة الجنائية بالعمل الفني ومن ثم اخذت الجثةللمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة بواسطة الطب الشرعي وتم القبض على وهو ملازم وتم تدوين بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي ومن ثم أحيل الملف للمحكمة للفصل في القضية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)