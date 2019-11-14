بين الوسيلة (الجنرال) والوسيلة (القحتاوي)

التاريخ: 14-نوفمبر-2019 فى : أخبار 17 مشاهدة محامٍ بالحرية والتغيير يدعى حاتم الوسيلة، مدون البلاغ ضد رموز النظام السابق بشأن انقلاب 1989.. عقب الإعلان عن اسم المحامي واستجوابه بواسطة النيابة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بولايتي نهر النيل والنيل الأبيض.. السبب يعود إلى أن الاسم يطابق ابن بحر أبيض اللواء (م) حقوقي حاتم الوسيلة السماني، آخر ولاة نهر النيل في حقبة الإنقاذ.. الأمر مجرد تشابه أسماء.. الوسيلة الجنرال مستشار قانوني لعدد من المؤسسات، وله مكتب محاماة ضخم بالخرطوم، يعمل به نحو سبعة محامين.. ويحمل عضوية نقابة المحامين بالرقم (498).. بينما الوسيلة (القحتاوي) محامٍ صغير في أم درمان، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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