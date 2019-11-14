شمبات تكرم اسرة محمد بشير عتيق

اقامت مؤسسة شمبات الثقافية “النيمة” بالتضامن مع تجمع ابناء شمبات ليلتين لتكريم الشاعر محمد بشير عتيق الذي عطر سماوات الوطن بابداعاته. Advertisements وقد شرف ليلة الختام امس مشاركاً بالغناء بحسب آخر لحظة، عدد من الفنانين على رأسهم جمال النحاس، وياسر تمتام والصادق ابراهيم شمبات، وعبده الغول والشاب احمد المصطفى الذي قدم نفسه للمستمعين بصورة مشرفة وجدت الاشادة من النحاس والجمع الغفير من الحصور الذي تقدمته اسرة الشاعر عتيق واسرة الفنان عبد العزيز محمد داؤود واسرة الشاعر اسماعيل خورشيد، وقد كرمت المؤسسة الشاعر عتيق في شخص ابنه كامل. الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)

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