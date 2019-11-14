مطربة ترفض إجراء عملية غدة رغم تحذيرات الأطباء..!!

حذر الأطباء مطربة معروفة اشتهرت بغناء الدلوكة بضرورة إجراء عملية عاجلة لإزالة الغدة إلا أنها رفضت الاستجابة لتحذيرات الأطباء خوفاً من ضياع صوتها. وأكدت مصادر مقربة من المطربة أنها شدت الرحال للعاصمة المصرية ومن ثم إلى الهند، وأشارت كل التقارير إلى ضرورة إجراء العملية لتفاقم وضعها الصحي الشئ الذي أدخلها في وضع نفسي سيئ وفقاً لأصدقائها، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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