هادية طلسم تحتفل بذكرى رحيل الكاشف

شاركت امس نجمة البلابل الفنانة هادية طلسم في احتفال مركز راشد دياب للفنون بمناسبة مرور “50” عاما على رحيل الفنان ابراهيم الكاشف ، وقدمت هادية خلال المنتدى افادات حول مسيرة الراحل الفنية وتجربته الغنائية، التي وصفتها بالعبقرية.
وقالت هادية ان الكاشف هو اول من ادخل الاوركسترا على الاغنية، وانه فانان لن يتكرر وان ما قدمه من ابداع سيظل خالداً في وجدان كل السودانيين يتناقلونه جيلاً بعد جيل.
يذكر ان عدداً من الموسيقيين شاركوا في المنتدى بحسب آخر لجظة، وشارك بالغناء الفنانين احمد البحراوي، والطاهر الخير وعماد الكاشفالذين قدموا مجموعة من اشهر اغنيات الراحل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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