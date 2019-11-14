لمياء متوكل تدعو المبدعين لتوثيق الثورة

دعت الاعلامية لمياء متوكل عبر برنامجها الاسبوعي “حلو الكلام” باذاعة البيت السوداني كل المبدعين السودانيين لانتاج اعمال توثق لثورة ديسمبر المجيدة، ولاعتصام ميدان القيادة العامة، وقالت لمياء انها تقدم نداءً عبر مايكروفون الاذعة لكل الفنانين والمبعدين للتوثيق للثورة. ومن جانبه شاركها النداء ضيف البرنامج الموسيقار والروائي عاصم الطيب القرشي، وطالب الجميع بكتابة تاريخ اماكن سكنهم من أحياء وقرى ومدن. Advertisements بحسب آخر لحظة ان حلقة “حلو الكلام” تناولت تجربة الفنان عاصم الطيب الفنية والروائية ، قدم خلالها مجموعة من السيناريوهات التي حاول فيها الكتابة عن الصورة عبر محطاتها المختلفة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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