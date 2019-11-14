إعلان برنامج الإصلاح المصرفي والسياسات النقدية بـ”السبت”

من المنتظر أن يعلن وزير المالية د. إبراهيم البدوي ومحافظ بنك السودان المركزي حسين جنقول مساء السبت المقبل بفندق “السلام روتانا” برنامج الإصلاح المصرفي للمرحلة الانتقالية.

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ومن المقرر أن يعلن البدوي البرنامج خلال مخاطبته ندوة القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي للفترة الانتقالية ينظمها اتحاد المصارف السوداني بالتعاون مع مركز “شموس ميديا” للإعلام بتشريف رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ويتوقع أن يعلن البنك المركزي مسودة السياسات النقدية للعام 2020، ومرتكزات إصلاح القطاع المصرفي خلال الفترة الانتقالية.

وقال الناطق الرسمي باتحاد المصارف السوداني د. طه الطيب في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني أمس، إن الندوة تأتي في إطار المشاركة في دعم جهود الدولة الرامية لبناء اقتصاد معافى يتجاوز الإخفاقات ويقدم رؤية مستقبلية في إطار التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)