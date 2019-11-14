هدى عربي تلتقي الجمهور في معرض الزهور

في اول اطلالة جماهيرية لها بعد عودتها من اثيوبيا تغني المطربة هدى عربي مساء غد الجمعة في معرض الزهور، الذي تنظمه جمعية فلاحة البساتين السودانية بالحديقة النباتية بالمقرن.
وبحسب آخر لحظة قد اعدت هدى عدداً من الاغنيات التي تتغنى بالزهور لتقديمها في الحفل، بالاضافة الى اغنياتها الجديدة والمسموعة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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