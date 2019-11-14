المسرح القومي يستضيف (حمامات السلام)

يستضيف المسرح القومي مساء الثلاثاء القادم ليلة حمامات السلام التي تنظمها مؤسسة عتاب الثقافية تحت شعار “لنفرح معاً” بمشاركة المطربات حنان بلوبلو ، نسرين هندي، شذى عبد الله، شادن، نوفا الكردفانية، وتومات شندي. Advertisements وبحسب آخر لحظة، أعلنت مؤسسة عتاب عن مجانية الدخول لحضور الليلة التي متوقع ان يشرفها بالحضور عدد من قيادات العمل الثقافي بالبلاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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