التاريخ: 14-نوفمبر-2019
152 مشاهدة
دعت النقابة العامة لعمال التعليم، لضرورة إقالة وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين أحمد التوم، على خلفية تصريحاته في منبر “سونا” عن امتحانات الشهادة السودانية، وتوعدت في بيان رسمي أمس، بمزيد من الضغط حتى إسقاط الوزير.
وأكد رئيس النقابة عباس حبيب الله بحسب صحيفة الصيحة، استنفار كافة فرعيات نقابته بالولايات وحشد العضوية لهذا الأمر.
وأعرب معلمون عن استغرابهم لتصريحات الوزير بشأن عملية المعايرة التي تتم للإمتحانات ووصفوها بالأمر الطبيعي، واستدلوا بأنه نظام معمول به في كثير من دول العالم، وأفادوا بأنه كان يجب معالجة الموضوع بعيداً عن أجهزة الإعلام لحساسية وسرية عمل الامتحانات، وذهب بعضهم إلى أن الأمر لا يخرج عن كونه مكايدة سياسية كان ضحيتها طلاب الشهادة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المعلمين: استنفار نقابات التعليم بالولايات لإسقاط الوزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.