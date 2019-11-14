نقابة المعلمين: استنفار نقابات التعليم بالولايات لإسقاط الوزير

دعت النقابة العامة لعمال التعليم، لضرورة إقالة وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين أحمد التوم، على خلفية تصريحاته في منبر “سونا” عن امتحانات الشهادة السودانية، وتوعدت في بيان رسمي أمس، بمزيد من الضغط حتى إسقاط الوزير.

وأكد رئيس النقابة عباس حبيب الله بحسب صحيفة الصيحة، استنفار كافة فرعيات نقابته بالولايات وحشد العضوية لهذا الأمر.

Advertisements

وأعرب معلمون عن استغرابهم لتصريحات الوزير بشأن عملية المعايرة التي تتم للإمتحانات ووصفوها بالأمر الطبيعي، واستدلوا بأنه نظام معمول به في كثير من دول العالم، وأفادوا بأنه كان يجب معالجة الموضوع بعيداً عن أجهزة الإعلام لحساسية وسرية عمل الامتحانات، وذهب بعضهم إلى أن الأمر لا يخرج عن كونه مكايدة سياسية كان ضحيتها طلاب الشهادة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)