إقالات بجامعة القرآن الكريم فرع الابيض

التاريخ: 14-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر مدير جامعة القآن الكريم والعلوم الاسلامية، د. عمر السيد ود بدر، قرارات ادارية واعفاءات بفرع الجامعة بولاية شمال كردفان,- الابيض، واعفى كل من د. صلاح الدين الهادي حسين مدير فرع الجامعة بالابيض، وتكليف د. احمد عبد الله خلفا له. وتكليف د. الضو ابراهيم الضو، نائبا لمدير فرع الجامعة بعد اعفائه من عمادة كلية اللغة العربية، وتكليف د. الحاج ابو بكر حمد، عميداً لكلية العربية. Advertisements وكما تم تكليف د. عبد الله يوسف ابو سيل عميداً لكلية الشريعة بحسب آخر لحظة,وإعفاء د. احمد حسين احمد حبيب من عمادة شؤون الطلاب بفرع الجامعة وتكليف د. محمد عبد الله آدم خلفاً له. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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