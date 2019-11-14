والي كسلا يبحث التعاون (السوداني الهندي)

التاريخ: 14-نوفمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة ابدى السفير الهندي بالخرطوم ترافندر جاسور باسر استعداده للتعاون مع ولاية كسلا، والتقى والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد بسفير الهند بالخرطوم بحضور مفوض مفوضية الاستثمار والصناعة والسياحة د. عبد المنعم يعقوب وتم خلال اللقاء تناول الفرص الاستثمارية والسياحية على مستوى الولاية والامكانات التي تذحر بها الولاية في تلك المجالات. Advertisements من جانبه ابدى السفير استعداده للتعاون الولاية، مطالباً بحسب آخر لحظة، باعداد دراسات لكافة الاحتياجات التي تحتاجها الولاية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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