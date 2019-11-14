شركة السكر: التكلفة النهائية للأسعار خاضعة لموازنة 2020م

التاريخ: 14-نوفمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة دعت عضو المجلس السيادي عائشة موسى للاهتمام بأوضاع العاملين في مصانع السكر، والعمل على مراجعة أجورهم. Advertisements وتلقت عائشة في القصر الرئاسي، تنويراً حول أداء شركة السكر السودانية من مدير عام الشركة سيف الدين سليمان الوقيع. ونقل الوقيع بحسب صحيفة الصيحة، اهتمام المجلس السيادي بالأسعار المتوقعة لإنتاج السكر خلال الموسم، وأوضح أن تحديد التكلفة النهائية خاضع لموازنة العام 2020م، ولفت إلى أن الاجتماع استعرض التحديات التي تواجه الشركة وعلى رأسها الإعفاءات الجمركية، ودعم أسعار وقود المصانع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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