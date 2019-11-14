حمدوك يعد بتذليل العقبات لبائعات الاطعمة

التاريخ: 14-نوفمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك اهتمام الدولة بالشرائح الضعيفة في المجتمع ووعد بتقديم الدعم اللازم وتذليل كل العقبات التي تعترض عمل بائعات الاطعمة والشاي بمحليات ولاية الخرطوم. جاء ذلك لدى لقائه اليوم الاربعاء بمكتبه وفد الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الاغراض بولاية الخرطوم برئاسة عوضية محمود كوكو رئيسة الاتحاد. Advertisements وأوضحت رئيس الاتحاد التعاوني النسوي متعددة الاغراض بولاية الخرطوم، عوضية محمود كوكو، أن لقاءوفد الاتحاد برئيس مجلس الوزراء كان فرصة كبيرة لطرح كل القضايا التي تهم بائعات الأطعمة والشاي خاصة في الأحياء الطرفية لولاية الخرطوم والتي تشمل التعليم ومحو الامية والسكن الشعبي. وأضافت ان اللقاء تطرق بحسب آخر لحظة، لمسألة توفير الحماية الاجتماعية لبائعات الاطعمة والشاي بجانب الشراكة مع القطاع الخاص والغرف التجارية بالاسواق بغية توفير المواد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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