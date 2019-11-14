التاريخ: 14-نوفمبر-2019
10 مشاهدة
شرعت نيابة الفساد والتحقيقات المالية أمس في إجراءات قانونية تتعلق بتحريات أولية في مواجهة رئيس منظومة “زيرو فساط” نادر العبيد، لامتلاكه جواز سفر دبلوماسي حصل عليه في عهد النظام السابق (الإنقاذ).
وأفادت مصادر أمس، أن العبيد يحمل جوازاً دبلوماسياً، بصفة مستشار لوزير دولة بوزارة الداخلية في عهد النظام السابق، وأشارت بأن النيابة تجري تحريات أولية بغرض الاستيثاق حول صحة ما ذكر، وإذا ثبت ذلك سيكون تزويراً وإدلاء ببيانات كاذبة.
وطبقاً للمصادر، فإن العبيد يحمل جواز سفر دبلوماسي، وفقاً للبيانات المتعلقة بالرقم (D003711) باسم نادر محمد العبيد البدوي، المهنة مستشار وزير الدولة بالداخلية، بتاريخ ميلاد 24/11/1970، مكان الميلاد القطينة، السلطة المصدقة وزير الخارجية، صدر الجواز بتاريخ 15/12/2008، وتاريخ انتهاء الصلاحية 15/12/2013، بتوقيع حامل الجواز نادر العبيد، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة الفساد تتخذ إجراءات قانونية ضد رئيس منظومة “زيرو فساد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.