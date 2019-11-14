الحكومة: أزمة الدقيق في الولايات بسبب الترحيل

قال وكيل وزارة الحكم الاتحادي حسان نصر الله ان اسباب الازمة الراهنة في الدقيق في بعض الولايات مؤقتة بسبب الترحيل او تأخر وصول الدقيق من المطاحن، الى جانب عدم الكفاءة في انتاج الخبز في العديد من مخابز الاحياء على الرغم من توفر الدقيق.

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وأكد خلال الاجتماع الذي انعقد امس بالوزارة بحضور ولاة الجزيرة والبحر الاحمر وممثلين من وزارتي المالية والصناعة والتجارة والامن الاقتصادي والشركات العاملة أكد بحسب آخر لحظة، على توفير حصص الدقيق للولايات، ان وفرة وتوزيع الدقيق من اهم العوامل المثرة على استقرار سلعة الخبز للمواطنين.

الخرطوم: (كوش