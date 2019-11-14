صراع بين العائدين والمستوطنين الجدد على ملكية الأراضي بدارفور

كشف مفوض أراضي دارفور محمد صالح منقو، عن تغول مجموعات سكانية جديدة على أراضي بعض النازحين بدارفور نتيجة لهجرتهم بسبب الحرب، مما أدى لنشوب صراع حديث بالمنطقة خاصة في وسط دارفور ومنطقة “كتم”.

وقال منقو بحسب صحيفة الصيحة، إن المجموعات الجديدة نزعت ملكية المواطنين الأصليين وتقوم بتأجيرها للملاك الأصليين من العائدين، وأكد أن المفوضية عالجت حالات تظلم (13) قرية بشرق دارفور، وأعيدت الأراضي لملاكها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)