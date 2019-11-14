غندور: جاهزون لكل السيناريوهات المتوقعة

التاريخ: 14-نوفمبر-2019
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أكد رئيس المؤتمر الوطني المكلف البروفيسور إبراهيم غندور، استعدادهم وجاهزيتهم لكل السيناريوهات المتوقعة – حسب تعبيره.
فيما اعتبر الحديث عن منع الحزب من المشاركة في الانتخابات القادمة بعد الفترة الانتقالية، دليل ضعف واضح وخوف من التنافس الانتخابي.
وقال غندور على حسابه بـ”فيسبوك” أمس: “نحن ننظم ونعيد ترتيب الحزب داخلياً لمواكبة التغيير في البلاد واستعداداً للانتخابات القادمة”، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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