غندور: جاهزون لكل السيناريوهات المتوقعة

أكد رئيس المؤتمر الوطني المكلف البروفيسور إبراهيم غندور، استعدادهم وجاهزيتهم لكل السيناريوهات المتوقعة – حسب تعبيره.

فيما اعتبر الحديث عن منع الحزب من المشاركة في الانتخابات القادمة بعد الفترة الانتقالية، دليل ضعف واضح وخوف من التنافس الانتخابي.

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وقال غندور على حسابه بـ”فيسبوك” أمس: “نحن ننظم ونعيد ترتيب الحزب داخلياً لمواكبة التغيير في البلاد واستعداداً للانتخابات القادمة”، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)