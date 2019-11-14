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الحكومة: البصات التي اشتراها النظام السابق (مستهلكة)

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التاريخ: 14-نوفمبر-2019

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الحكومة: البصات التي اشتراها النظام السابق (مستهلكة)

كشفت الحكومة بأن البصات التي تم شراؤها إبان حكم النظام السابق عبارة عن “بصات مستهلكة” بمبالغ كبيرة وتم تخزينها في الصحراء في ظروف سيئة وتحتاج إلى صيانة، وكشفت عن إرسال لجنة إلى المملكة العربية لصيانة تلك البصات بمدينة جدة قبل شحنها إلى السودان، في وقت أعلنت عن خروج “400” بص عن الخدمة.

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وأوضح المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح للصحافيين بحسب صحيفة السوداني أمس، أن البصات المستوردة من دولتي السعودية وقطر والتي تم شراؤها في وقت سابق جزء منها تم دفع تكلفته بالكامل وأخرى تم دفع 50% منها، مشيراً إلى أنهم اكتشفوا بأن تلك البصات تحتاج لصيانة، وأردف  “ليست مستخدمة بل حقيقة مستهلكة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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