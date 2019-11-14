خبير: الاقتصاد تديره شبكات إجرامية عابرة للحدود

التاريخ: 14-نوفمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة قال الخبير الإقتصادي د. عبد المنعم حسن إن الإقتصاد السوداني تسيطر عليه شبكات إجرامية عابرة للحدود، ونوه إلى أنها تكونت في العهد البائد بإندماج رأس المال المصرفي في التجاري، وتحول بمرور الزمن لشبكة إجرامية تتاجر بموارد البلاد الإستراتيجية. Advertisements وشدد حسن خلال حديثه بمؤتمر الحزب الشيوعي أمس بحسب آخر لحظة، على أن أسباب تدهور الإقتصاد ترجع إلى إنعدام الرقابة والتهريب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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