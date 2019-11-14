وزير الدفاع: الجيش عصي على أعدائه

أكد وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع هما الداعم والضامن للسلام والتحول السياسي الجديد بالبلاد، وقال إن القوات المسلحة تتخذ الحيطة والحذر من المخاطر والمهددات الداخلية والخارجية وتقوم بدورها كاملاً، مؤكداً أنها قادرة على حماية حدود الوطن وسهوله الممتدة وأنها متطورة في التنظيم والتسليح.

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وأكد عمر خلال مخاطبة مهرجان الإبداع العسكري السادس عشر بحضور رئيس مجلس السيادة بالمتحف الحربي بحسب صحيفة السوداني أمس، أن القوات المسلحة على وعدها الذي قطعته مع المواطن بأنها باقية وعصية على أعدائها وتذود عن حياض الوطن ووحدة نطاقه الجغرافي وسلامة مواطنيه بمهنية واحترافية عالية، مشيراً إلى دور قوات الدعم السريع في تأمين وحماية البلاد بالإضافة إلى جهدها الإنساني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)