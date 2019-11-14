التاريخ: 14-نوفمبر-2019
6 مشاهدة
تعهدت عقيلة رئيس الوزراء د. منى محمد عبد الله بتقديم المساعدة من خلال موقعها كمدير أكاديمية تدريب القيادات بالاتحاد الإفريقي لمعالجة أي مشكلة تواجه الصحفيات، وأعلنت عن دعمها اللامحدود للصحافة والإعلام وخاصة قضايا الصحفيات، مؤكدة أن العهد الحالي للصحافة والحريات.
ووعدت منى خلال لقائها بعدد من الصحفيات بمنزل رئيس الوزراء بحسب صحيفة السوداني أمس، بأنها ستدفع بأجندة لتحسين ظروف العمل للصحفيات لأنها ليست في منصب لصنع القرار – على حد قولها -، رافضة أن يكون هناك إعلام للحكومة وأنه هو صانع الواقع ولا تصنعه الحكومة، مضيفة أن الواقع الآن بحاجة لتغيير العقول وللوعي الذاتي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “عقيلة” حمدوك: العهد الحالي للصحافة والحريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.