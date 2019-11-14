تهريب كميات كبيرة من (الصمغ) الى الخارج

التاريخ: 14-نوفمبر-2019 فى : أخبار 17 مشاهدة أعلن المدير العام لشركة الصمغ العربي عوض الله ابراهيم عن اتجاه الشركة لاعادة تشغيل الصمغ عبر ادخال شريك جديد، موضحاً ان المصنع هو الافضل في افريقيا وينقصه التمويل فقط لاعادة تشغيله. Advertisements ودعا عوض الله خلال زيارة تتزامن مع بدء موسم حصاد الصمغ “الطق” لمحاربة المنتفعين وسماسرة سلعة الصمغ كاشفاً بحسب آخر لحظة، عن وجود احتياطي للشركة بقيمة “400” مليون جنيه لتمويل المنتجين وحمايتهم من السماسرة للتسليف. من جانبه كشف الامين العام لمنتجي الصمغ العربي ايوب بلول عن تهريب كميات كبيرة من الصمغ الى دول الجوار لعدم وجود سعر مجزي وبورصة لتحديد الاسعار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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