مبارك الفاضل يطالب الحكومة بتسليم البشير للجنائية

التاريخ: 14-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة طالب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل الحكومة بالتحرك لتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية. Advertisements في وقت صوب الفاضل انتقادات حادة للحكومة الحالية، وقال في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة السوداني أمس، إن انعدام الرؤية والبرنامج لدى الحكومة التي تدير شؤون البلاد دون تقديرات مسبقة قد يعجل برحيلها واستبدالها بحكومة أخرى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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