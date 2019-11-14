ألقت نيابة الأموال العامة القبض على الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب عبد الله مساعد إدريس بتهمة تبديد المال العام.

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وقال مصدر، إن نيابة الأموال العامة أصدرت أمراً بالقبض على المتهم وفقاً لتقرير المراجع العام الذي كشف عن ضلوع الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب في تخفيض قيمة مضافة لشركات خاصة تعمل في مجال السيراميك بلغت (35) مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة ألقت القبض عليه وأخضعته للتحقيق حول التهمة الموجهة إليه، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)