التاريخ: 14-نوفمبر-2019
6 مشاهدة
ألقت نيابة الأموال العامة القبض على الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب عبد الله مساعد إدريس بتهمة تبديد المال العام.
وقال مصدر، إن نيابة الأموال العامة أصدرت أمراً بالقبض على المتهم وفقاً لتقرير المراجع العام الذي كشف عن ضلوع الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب في تخفيض قيمة مضافة لشركات خاصة تعمل في مجال السيراميك بلغت (35) مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن النيابة ألقت القبض عليه وأخضعته للتحقيق حول التهمة الموجهة إليه، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.